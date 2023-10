Regadio é fator determinante para aumentar a produção agrícola e fixar jovens — ministra

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, defendeu hoje em Alfândega da Fé que os sistemas de regadio são um fator determinante para o aumento de produção agrícola e fixação de jovens em territórios mais despovoados

Maria do Céu Antunes falava em Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, onde procedeu à homologação do contrato de construção da barragem de Gebelim e do despacho de aprovação do projeto de execução da rede de rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Planalto Vilar Chão/Parada, um investimento estimado em cerca de 25 milhões de euros.

Trata-se do sistema de telegestão da rede de rega da barragem da Camba que permite um controlo individualizado por parte dos beneficiários e da entidade gestora, a Junta de Agricultores da Camba. Já o presidente da câmara de Alfândega da Fé, Eduardo Tavares, destacou a poupança de água para regadio que já chega aos 50% por nos sistemas de rega do concelho desde 2014. headtopics.com

Já no que respeita à construção da barragem de Gebelim, o autarca fala num investimento que permite alargar o perímetro de rega do concelho de Alfândega da Fé em 50 hectares e que beneficiará 150 agricultores, sendo uma obra que se prevê que tenha início no final de novembro

