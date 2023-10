Reformados marcham em Lisboa para exigir aumento mínimo de 70 euros nas pensões

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPrimeira equipa de médicos estrangeiros entra na Faixa de GazaMinistério da Saúde garante que "não fechou a porta" a nenhuma proposta e marcou reunião para domingoAvançado do FC Porto eleito melhor jogador da semana pelos adeptos na ChampionsAlgumas dezenas de reformados e pensionistas estão, esta sexta-feira, manifestar-se em Lisboa contra o aumento...

Os reformados, que vão marchar entre a praça do Saldanha e o Campo Pequeno, pedem um aumento de 7,5% para todas as pensões, num mínimo de 70 euros, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2024, no sentido de repor o poder de compra e a valorização das reformas e pensões.

O protesto desta sexta-feira, realizado em Lisboa e no Porto, é organizado pela Murpi - Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, uma iniciativa que encerra as comemorações do Dia do Idoso. headtopics.com

No caderno reivindicativo para o próximo ano, além do aumento de 70 euros das pensões, a Murpi reclama habitação digna, uma rede de equipamentos e serviços de apoio à terceira idade, um Serviço Nacional de Saúde (SNS) público e gratuito, mais mobilidade, fruição cultural e desportiva e defesa e fortalecimento do movimento associativo.

Comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil revelou que foi elevado o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões. Primeira rota entre o Algarve e os EUA: United Airlines vai ligar Faro a Nova Iorque a partir de maio de 2024Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. headtopics.com

Reformados marcham em Lisboa para exigir aumento mínimo de 70 euros nas pensõesAlgumas dezenas de reformados e pensionistas estão hoje manifestar-se em Lisboa contra o aumento do custo de vida, exigindo uma subida mínima de 70 euros para todas as pensões. Consulte Mais informação ⮕

Reformados marcham em Lisboa para exigir aumento mínimo de 70 euros nas pensõesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Grupo católico organiza vigília pelo ambiente em Lisboa no dia 24 a propósito da COP28Junto da Igreja de Santa Isabel, a 24 de novembro, a vigília começa uma semana antes do início da COP28 e decorre a partir das 18h30 e durante 13 horas, tantas quantos os dias da cimeira da ONU. Consulte Mais informação ⮕

Chega e Iniciativa Liberal dizem que António Guterres não tem condições para continuar na ONUChega e Iniciativa Liberal dizem que António Guterres não tem condições para continuar a lideras as Nações Unidas. Os dois partidos condenaram as palavras do secretário-geral, e até o PSD reconheceu que Guterres teve uma frase 'pouco feliz'. Consulte Mais informação ⮕

Demissões, críticas e oposição interna: Rui Rocha debaixo de fogo na Iniciativa LiberalVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Câmara de Lisboa entrega mais sete milhões de euros à Web SummitProposta foi aprovada com os votos a favor do PSD/CDS e do PS na autarquia. A cimeira tecnológica vai receber do município mais 700 mil euros do que em 2022. Consulte Mais informação ⮕