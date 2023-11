A Índia é diversificada em termos de etnia, língua e religião. A China, o outro gigante demográfico, é 90% Han.

Parceria com a China no âmbito dos BRICS, aliança tradicional com a Rússia, nova relação com os Estados Unidos prometida pelo primeiro-ministro Modi. Como descreve a política externa da Índia? Multivetorial? Independente?

A União Europeia é também um parceiro importante? E há lugar para um pequeno país como Portugal na diplomacia da Índia? Portugal apoia a Índia num Conselho de Segurança da ONU renovado como membro permanente. A reforma da ONU continua a ser uma prioridade para a Índia?

Como perceciona o desempenho de António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas, lidando com a guerra Rússia-Ucrânia, a guerra Hamas- -Israel e a tensão no Estreito de Taiwan? O seu irmão, o historiador Sanjay Subrahmanyam, é autor de uma importante biografia de Vasco da Gama. Sendo um crítico proeminente da colonização europeia, como vê o legado Português na Índia? Poderá Goa funcionar como uma ponte entre a Índia e Portugal?

Há um número crescente de migrantes indianos em Portugal. Esta questão da migração está a afetar as relações Índia-Portugal? A gastronomia, a música, os filmes e até alguns romances da Índia são populares em Portugal. Qual é a força doUma Índia que celebra a sua cultura, as suas tradições e o seu património de forma mais acentuada tem naturalmente um maior impacto a nível internacional.

DNTWIT: 'Reforma das Nações Unidas é absolutamente essencial para que a ordem mundial se torne contemporânea'Para o ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, 'as grandes contradições do nosso tempo são a polarização Este-Oeste, atualmente centrada no conflito na Ucrânia, e a divisão Norte-Sul, acentuada pelo impacto da covid-19'.

