Refinaria de Matosinhos. 'Não aguentei nem mais um minuto depois de ser anunciado o fecho'

Olá, para continuar a ler os nossos conteúdos e garantir o acesso aos melhores sites portugueses faça já o seu registo.Um único login que lhe dá acesso permanente a este e aos mais de 70 sites de media portugueses, que fazem parte do NÓNIOQuase três anos depois do despedimento coletivo, ainda são muitos os ex-trabalhadores da antiga refinaria da Galp, em Matosinhos, que continuam no desemprego.

​“Quem serve o Exército merece mais”. Chefe de Estado-Maior do Exército defende revisão remuneratóriaAs imagens de inundações no aeroporto de Faro"Dez quilómetros não é nada". Luso-israelita em sobressalto às portas da Faixa de GazaDas carruagens à coroa, uma tradição com 900 anos: os detalhes da coroação de Carlos III7 outubro 2023.

Carolina Deslandes e um almoço em casa de Rui Veloso:"Tem um Globo de Ouro ao lado do sabonete das mãos"Jessica Athayde:"Não faço questão de voltar a ser nomeada para os Globos de Ouro"Júlia Palha:"Ao início sentia que caía sempre nos papéis de 'menininha do bem'"Miguel Oliveira. headtopics.com

Ana Matilde Reis:"Os trabalhos de hoje em dia não serão os do futuro, por isso temos que nos preparar"Margarida Ferreira Marques:"O problema comum dos jovens de todo o mundo é a desigualdade"Miguel Vítor."Os terroristas estavam a 15 km da minha casa e senti medo ao mínimo barulho"Dani.

Manuel Fernandes."Quando disse ao Cintra que queria o José Mourinho na equipa do Robson, deu uma resposta à Sousa Cintra: ‘ele é do Benfica’"Rodrigo Cavaleiro:"Competições profissionais têm maior responsabilidade"Roberto Martinez."Passo a passo podemos sonhar juntos"“É uma prisão”. headtopics.com

Morreu a jovem iraniana que não usava véu islâmico, após quase um mês em comaArmita Geravand entrou em coma após desmaiar no metropolitano de Teerão. As organizações não governamentais alegam que foi atacada pela polícia moral, por não estar a usar o véu islâmico. Consulte Mais informação ⮕

Antes do “Casados no Paraíso”, Sofia Almeida não tinha trabalho: “Não tinha vontade de viver”“Eu não ia à procura do amor, eu ia à procura de sobrevivência.' Consulte Mais informação ⮕

Rafael Gallo: 'Eu não estaria aqui se não fosse o prémio Saramago'Em passagem por Portugal, escritor brasileiro Rafael Gallo conversou com o DN sobre a reescrita da obra Rebentar, recém lançada no país e a sensação de escrever após o fim do governo Bolsonaro. Consulte Mais informação ⮕

Rafael Gallo: 'Eu não estaria aqui se não fosse o prémio Saramago'Em passagem por Portugal, escritor brasileiro Rafael Gallo conversou com o DN sobre a reescrita da obra Rebentar, recém lançada no país e a sensação de escrever após o fim do governo Bolsonaro. Consulte Mais informação ⮕

Consumo de electricidade em Portugal está a ser assegurado há quase 48 horas por fontes renováveisChuva e vento estão a permitir criar energia suficiente para assegurar todo consumo de electricidade em Portugal desde as 22h30 de sexta-feira. O excedente está a ser exportado para Espanha. Consulte Mais informação ⮕

Nova agência de migrações com quase 700 mil processos até final de 2024Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕