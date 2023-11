Reféns. 'Netanyahu tem as prioridades trocadas'

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante..

Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo.poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

'Faremos tudo para o regresso dos reféns', garante NetanyahuNas primeiras declara&231;&245;es ap&243;s a ofensiva do Hamas a 7 de outubro, o primeiro-ministro de Israel afirma que o objetivo &233; "acabar com o inimigo", avisa que a guerra em Gaza ser&225; "dif&237;cil e longa" e acusa de hipocrisia quem acusa Israel de crimes de guerra. Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu esteve reunido com familiares de reféns do HamasO primeiro-ministro israelita reuniu-se, ontem, com familiares dos reféns do Hamas em Gaza. Netanyahu garantiu-lhes que os esforços para os recuperar aumentam todos os dias. Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu garante que irá conseguir libertação dos refénsNa primeira conferência de imprensa desde 7 de outubro, o primeiro-ministro israelita afirma que a ofensiva tem dois objetivos: destruir o Hamas e libertar os reféns. Consulte Mais informação ⮕

Israel: Papa faz apelo veemente ao cessar-fogo e à libertação dos refénsSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Clara Ferreira Alves: “O governo de Israel não vai negociar a libertação dos reféns”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Famílias dos reféns do Hamas exigem explicações ao Governo de IsraelFamiliares dos ref&233;ns exigem ser recebidas pelo ministro da Defesa e o gabinete de guerra este s&225;bado de manh&227;. Consulte Mais informação ⮕