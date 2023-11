Reféns com nacionalidade israelita e portuguesa levados para a Faixa de Gaza

Idan Shtivi estará entre os três reféns com nacionalidade israelita e portuguesa que se acredita terem sido levados a 7 de outubro para a Faixa de Gaza. Omri Shtivi diz à Renascença que os contactos com as autoridades portuguesas têm partido sempre das famílias das vítimas. Palestinianos sob tensão permanente em Jerusalém. “Estamos a uma bala de qualquer argumento”“É uma prisão”

DNTWİT: Israel controla o norte de Gaza, mas reféns ainda não foram libertadosO primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, estabeleceu dois objetivos para a guerra na Faixa de Gaza. A primeira era "eliminar o Hamas, destruindo as suas capacidades militares e de governo". A segunda era fazer "tudo o que é possível" para que os cerca de 240 reféns que o grupo terrorista palestiniano fez no ataque de 7 de outubro pudessem voltar a casa. O primeiro objetivo está bem encaminhado, mas em relação aos reféns, as notícias não têm sido boas, com a confirmação de mortes, só cinco libertações em quase 40 dias de guerra e conversas de um acordo que ainda não se concretizou.

REVİSTASABADO: Hospital na Faixa de Gaza invadido por militares israelitasO maior hospital da Faixa de Gaza foi invadido por militares israelitas, que dizem ter neutralizado militantes do Hamas.

RENASCENCA: Situação devastadora na Faixa de Gaza, diz UNICEFO Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) considerou esta quarta-feira que a situação na Faixa de Gaza é devastadora e insistiu que 'não há lugar seguro para um milhão de crianças de Gaza irem'.

RTPNOTİCİAS: Conflito israelo-palestiniano se intensifica com ataques do Hamas e retaliação de IsraelAs telecomunicações na Faixa de Gaza estão fora de serviço por falta de combustível. O chefe da diplomacia europeia pede a Telavive que 'não se deixe consumir pelo ódio'. Três cidadãos portugueses morrem em bombardeamento na Faixa de Gaza.

SICNOTİCİAS: Grupo armado faz reféns em hospital no HaitiUm grupo fortemente armado invadiu quarta-feira um hospital no Haiti, fazendo reféns centenas de mulheres, crianças e recém-nascidos, segundo o diretor clínico, que fez um apelo por ajuda através das redes sociais.

SICNOTİCİAS: Joe Biden e Benjamin Netanyahu discutem esforços para libertação de reféns do HamasO Presidente dos Estados Unidos acredita ser possível um acordo para a libertação dos reféns detidos pelo Hamas e está em contato diário com as pessoas envolvidas. Entre os reféns do Hamas estão nove cidadãos norte-americanos e um titular de uma autorização de residência permanente.

