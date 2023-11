Redução progressiva dos combustíveis fósseis é “inevitável”, diz Jaber

no texto que vai ser negociado no Dubai, de 30 de Novembro a 12 de Dezembro. Mas frisou que um denominador comum terá mesmo de ser encontrado.

“Preciso que trabalhem em conjunto para apresentar soluções que possam alcançar um alinhamento, um terreno comum e um consenso entre todas as partes”, dissena cimeira que serve de preparação para a COP28, realizada em Abu Dhabi, e que conta com a presença de cerca de 70 ministros e 100 delegações.

Uma decisão crucial que vai ser discutida na COP28, organizada pelos Emirados Árabes Unidos, consiste em saber se os países concordam em eliminar gradualmente os combustíveis fósseis. A queima de carvão, petróleo e gás produz gases comJaber lidera a empresa Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), uma petrolífera estatal com um peso assinalável no mercado dos fósseis. E, por isso mesmo, foi uma escolhapara liderar a cimeira. headtopics.com

Os países ainda estão longe de colmatar o fosso existente entre aqueles que exigem um acordo para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis e os que insistem no uso de petróleo, carvão e gás. Jaber apelou para que a cimeira reunisse todas as partes interessadas, incluindo a indústria dos combustíveis fósseis, e disse que a redução progressiva dos combustíveis fósseis será “inevitável”.

A inclusão de representantes do sector do petróleo e do gás nas negociações algo muito distante do que aconteceu, por exemplo, na Cimeira do Clima de 2021, realizada na Escócia, onde as empresas de energia queixaram-se de terem sido excluídas do evento. headtopics.com

