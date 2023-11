Redução do choque extra na taxa de esforço permite viabilizar processos de financiamento

Um mês depois de ter entrado em vigor, a redução do choque extra considerado no cálculo da taxa de esforço para efeitos de obtenção de crédito à habitação, que simula a capacidade financeira das famílias em fazer face a uma hipotética subida da Euribor, já permitiu viabilizar processos de financiamento que anteriormente não receberiam o"carimbo verde", apontam os intermediários de crédito auscultados pelo Dinheiro Vivo. Em causa está a alteração à recomendação macroprudencial n.

º3/2018 do Banco de Portugal (BdP), que estabelecia que, para o apuramento do rácio DSTI (), as instituições financeiras deveriam considerar a taxa de juro prevalecente ao momento da contratualização e somar 3% adicionais, de modo a avaliar a condição financeira dos consumidores num cenário adverso de subida de juros. A alteração à referida instrução, efetivada a 16 de outubro, veio diminuir para metade o nível de stress a aplicar (1,5%) neste tipo de empréstimo





