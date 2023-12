Recupere suas finanças após os gastos excessivos de Natal

Natal. Depois dos gastos excessivos saiba como recuperar as suas finanças. Natal também é sinónimo de consumo e, muitas vezes, é feito de forma desenfreado. Depois de passar por esta época de festas é altura para voltar a recuperar o seu equilíbrio financeiro. Há pequenos gestos de poupança que podem fazer toda a diferença ao final do mês, por outro lado, também é desejável escolher um produto para que possa rentabilizar o dinheiro que tem disponível.

Os dados ainda não estão fechados, mas tudo indica que houve uma tentativa de controlar os gastos com o Natal. Uma tendência que se tem verificado desde 2021. Se nesse ano, o valor previsto para gastar chegava quase aos 300 euros por pessoa, para este a ideia era rondar em média os 127 euros, de acordo com o barómetro do Cetelem. Mas também é habitual que quase nas vésperas se volte a repetir recordes, tal como tem acontecido nos anos anteriore





Brenda Lee, 65 anos depois: a estrela chega ao topo da árvore de NatalForam 65 anos de lenta e gradual subida na tabela norte-americana até que, aos 78 anos de idade (agora já com 79), a cantora que tinha 13 quando gravou uma canção de Natal com travo rockabilly, viu finalmente o seu “Rockin’ Around the Christmas Tree” a chegar ao número um.

O Natal como uma festa de família e de consumoApesar de o Natal continuar a ser experienciado como uma festa de família, quase todos o veem também como uma época de grande consumo. Mas o aumento generalizado dos preços, refreou as compras neste ano.

​“Às vezes uma exaustão encharcada em sangue abre espaço para uma negociação”Tem passaporte portugu&234;s, descende de judeus sefarditas, defende que a ocupa&231;&227;o israelita da Cisjord&226;nia foi “um desastre” e que &233; poss&237;vel ter dois Estados, palestiniano e israelita, quando houver “l&237;deres moderados e corajosos” de ambos os lados.

Acontecimentos mediáticos de 2023 em matéria de ficção televisivaDo momento, depois do protagonismo em The Mandalorian. Não há como negar os acontecimentos mediáticos de 2023 em matéria de ficção televisiva. Desde logo, todo o fenómeno à volta de cada episódio semanal da premiadíssima série da HBO Max que coroou Brian Cox no papel do mítico patriarca Logan Roy, e que acabou por deixar aos filhos a responsabilidade do tão esperado desenlace da sucessão, depois de quatro temporadas de pérfidas danças de bastidores empresariais numa Nova Iorque de sentimentos frios e/ou destrutivos, diálogos cáusticos e natureza shakespeariana., essa joia do seu criador, Jesse Armstrong, marcou de facto uma era, e hoje qualquer ideia sobre dinheiro, poder, família, media e política parece vir acompanhada de uma certa banda sonora.(Netflix), por sua vez, chegou mais discretamente. Uma sexta temporada que na linha do tempo corresponde a uma maior proximidade, e por isso a uma narrativa da monarquia britânica mais sensível ao escrutínio do espectador

Partidos reagem à mensagem de Natal do primeiro-ministroDa esquerda à direita, os partidos reagiram à mensagem de Natal do primeiro-ministro com acusações de ter esquecido setores como a saúde e a habitação

Discurso de Natal do primeiro-ministro português é criticado pelos partidosO discurso de Natal do primeiro-ministro português foi fortemente criticado pelos partidos políticos, que destacaram a ausência de temas importantes como a crise na habitação, saúde e educação.

