Recuperação de créditos do Grupo Espírito Santo dá novo passo em novembro (mas há pouco para repartir)

Justiça luxemburguesa agendou audiências para verificação de créditos da Espírito Santo International e Rioforte, que entraram em falência em 2014. Clientes do papel comercial e a antiga Portugal Telecom estão entre os credores destas

É em novembro que será dado um novo passo – há muito esperado – na liquidação de duas das principais empresas do antigo (e falido) Grupo Espírito Santo (GES). Serão realizadas audiências de verificação de créditos da Rioforte e da Espírito Santo International, dois anos depois da última vez que tal aconteceu, e já nove anos depois do arranque destas falências.

“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas... headtopics.com

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’.

5ª Edição dos Prémios do Imobiliário Expresso/SIC Noticias no Primeiro Jornal da SICSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Coreia do Sul mantém leve recuperação ao crescer 0,6% entre julho e setembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Coreia do Sul mantém leve recuperação ao crescer 0,6% entre julho e setembroA economia da Coreia do Sul cresceu 0,6% no terceiro trimestre do ano em relação aos três meses anteriores devido ao aumento das exportações e da procura interna. Consulte Mais informação ⮕

Professores aderem à greve da Função Pública e não pedem só recuperação do tempo de serviçoGreve geral dos funcion&225;rios p&250;blicos est&225; marcada para esta sexta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Intel confirma recuperação, mas ainda acumula perdas de mil milhões de dólares no anoA principal fonte de receitas da Intel é a computação, seguida pelo centro de dados e IA e a das redes. Consulte Mais informação ⮕

AICCOPN. Atividade na reabilitação urbana aumentou 4,8% em setembroManteve-se a tendência de recuperação que tem marcado os últimos meses. Consulte Mais informação ⮕