Recorde de ataques russos a zonas habitadas da Ucrânia num só dia

A Ucrânia acusou a Rússia de fazer na terça-feira o maior número de ataques contra zonas habitadas – 118 localidades atacadas em dez regiões – desde o início da guerra. Rússia diz que os F-16 a caminho da Ucrânia durarão apenas 20 dias.

“É o maior número de cidades e vilas atacadas desde o início da guerra”, escreveu esta quarta-feira o ministro do Interior da Ucrânia, numa mensagem no Telegram em que faz um balanço dos ataques russos das últimas horas.

Igor Klimenko apontou o ataque de drones da noite passada contra uma refinaria na cidade de Kremenchuk, no ‘oblast’ de Poltava, no centro da Ucrânia: “Durante várias horas, quase uma centena de bombeiros combateram o incêndio”, descreveu Klimenko. As autoridades regionais tinham relatado anteriormente uma explosão na refinaria que obrigou à paragem da infraestrutura.

Igor Klimenko referiu ainda ataques aéreos e de artilharia em Kharkiv (nordeste), Donetsk (leste), Dnipropetrovsk (centro), Kherson e Mikolayiv (sul). Estes ataques causaram três mortes. Também esta quarta-feira o ministro da Defesa russa afirmou que os caças F-16 a caminho da Ucrânia durarão apenas “20 dias” se os sistemas de defesa aérea russos funcionarem como até agora. Sergei Shoigu reivindicou o abate de 31 aviões de combate ucranianos no último mês, “quase o dobro” dos F-16 norte-americanos prometidos à Ucrânia.

