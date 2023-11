Realizador francês Thomas Cailley fala sobre o filme 'Reino Animal'

O realizador e argumentista francês Thomas Cailley falou ao Expresso a propósito da estreia de “Reino Animal”. “Num filme destes, podemos produzir dezanove criaturas convincentes mas, se falhamos a vigésima, estamos tramados

. Todo o trabalho anterior cai por terra”, diz em entrevistaA sua longa-metragem anterior, “Os Combatentes”, anunciava já uma atração especial pelo cinema fantástico e “Reino Animal”, neste aspeto, é um salto gigante, com uma ambição a nível visual e de efeitos especiais pouco comum no cinema europeu. O resultado no ecrã salta à vista. Mas atrás do que se vê, há uma relação pai-filho que se vai construindo. Este filme começou por aqui? É difícil responder. Na verdade, “Os Combatentes” já começava pelo mesmo assunto. Na primeira cena desse filme, há um filho que enterra o seu pai. Em seguida fiz uma série, “Ad Vitam”, sobre a imortalidade num contexto de ficção científica. “Ad Vitam”, resumindo, só falava de uma coisa: da invenção da paternalidade entre um polícia e uma jovem mulher com tendências suicidas. No caso de “Reino Animal” - e isto para ser completamente honesto com a pergunta - o tema da filiação chegou ao guião do filme antes da ideia da transformação homem-animal. Tanto assim é que a transformação, para mim, é uma metáfora muito interessante da relação pai-filh

:

EXPRESSO: "O cinema fantástico não admite falhas. Nem uma. É implacável": entrevista a Thomas Cailley, realizador de "Reino Animal"

