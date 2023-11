Realização de IVG 'em certos' centros de saúde obedecerá a normas e só após formação

O ministro da Saúde disse hoje que a realização de IVG em centros de saúde poderá acontecer"em certos locais", mas que este processo não será automático e obrigará primeiro à criação de normas e a formação de profissionais."É avisada a possibilidade de criarmos alternativas nos cuidados de saúde primários.

Manuel Pizarro disse que o Governo reconhece que "há casos pontuais de dificuldades de acesso" que têm de ser resolvidos "casuisticamente".

Manuel Pizarro apontou que a realização de IVG em centros de saúde "não é inovadora", dando o exemplo de Amarante, onde, disse, "há meia dúzia de anos se realizava". Pizarro acrescentou que a criação de novas Unidades de Saúde Local (ULS) que está prevista para janeiro pode ser "um contexto favorável" a uma "certa complementaridade" entre os hospitais e os centros de saúde em matéria de IGV. headtopics.com

"Estamos a trabalhar tecnicamente para ver se há utilidade em modificar os atuais procedimentos", disse Manuel Pizarro sem entrar em detalhes.

