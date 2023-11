Real Sociedad de serviços mínimos na Taça

Terror"bateu à nossa porta e pode bater à vossa". Telavive pede solidariedade, cessar-fogo e regresso dos refénsA Real Sociedad, próxima adversária do Benfica na Liga dos Campeões, passou aos 32-avos da Taça do Rei de Espanha depois de derrotar o Buñol, por 1-0.Os bascos fizeram muitas poupanças esta quarta-feira. As próximas partidas serão contra o Barcelona (para o campeonato) e o Benfica (para a Champions).

RENASCENCA: Taça da Liga. Arouca - Benfica - RenascençaEquipa de Arouca j&225; tem uma vit&243;ria, o Benfica estreia-se na prova. Acompanhe ao minuto em rr.pt.

RTPNOTICIAS: Union Berlim, adversário do Braga na Champions, eliminado da Taça da AlemanhaO Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, foi hoje eliminado nos 16 avos de final da Taça da Alemanha em futebol ao perder em Estugarda por 1-0.

SICNOTICIAS: Taça da Liga: Benfica dá 'dois pontapés' na crise e vinga-se no AroucaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

RENASCENCA: Benfica regressa às vitórias e assume liderança do grupo na Taça da LigaRecorde os melhores momentos da partida e veja os golos em rr.pt.

VISAO_PT: Benfica vence em Arouca e dá passo importante rumo à ‘final four’ da Taça da LigaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

PUBLICO: Benfica bate Arouca e fica mais perto das “meias” na Taça da LigaEquipa de Roger Schmidt voltou aos triunfos e poderá garantir acesso à “final four” da prova frente ao AVS, líder da II Liga, a 21 de Dezembro.

