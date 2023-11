Real Madrid pensa em Gonçalo Inácio como reforço para janeiro

Mais concretamente, o 'AS' adianta que a direção do Real Madrid já se encontra no mercado em busca de mais um central para a segunda metade da temporada, uma vez que Éder Militão, ex-central do FC Porto, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve, ao que tudo indica, falhar a maioria do calendário que resta na presente temporada.

O diário 'AS' garante que os merengues têm o internacional português bem referenciado já desde o último defes de verão e terão definido agora Inácio como o alvo prioritário para a defesa. Além do Real, também Liverpool e Newcastle têm o central do Sporting bem referenciado.

Recorde-se que, após a recente renovação de contrato com os leões, Gonçalo Inácio passou a estar blindado por uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros, sendo que o objetivo da Direção liderada por Frederico Varandas passa por, tal como já noticiámos, segurar o jovem defesa no próxima janela de mercado, uma vez que o jogador é visto como um dos imprescindíveis de Rúben Amorim.

Venda do defesa-central Gonçalo Inácio ao Nápoles pode desbloquear a vinda do lateral-direito italiano para o Sporting.

