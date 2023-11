RDCongo atinge recorde de 6,9 milhões de pessoas deslocadas devido aos conflitos

"Com o conflito em curso e a escalada da violência, a RDCongo enfrenta um dos maiores deslocamentos internos e crises humanitárias do mundo", afirmou a agência das Nações Unidas Organização Internacional para as Migrações (OIM), num comunicado de imprensa.

Os combates intensificaram-se desde o início de outubro a norte de Goma, a capital provincial do Kivu do Norte, entre os rebeldes do M23, por um lado, o exército da RDCongo (FARDC) e os chamados grupos armados "patrióticos" de outros sítios do país.

No comunicado de imprensa, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) sublinha que a grande maioria das pessoas deslocadas necessita de ajuda humanitária. "A OIM está a intensificar os seus esforços para responder à crise complexa e persistente na RDCongo, à medida que o número de deslocados internamente cresce para 6,9 ??milhões de pessoas em todo o país, o mais elevado alguma vez registado", indica a organização da ONU. headtopics.com

"Com o conflito em curso e a escalada da violência, a RDCongo enfrenta um dos maiores deslocamentos internos e crises humanitárias do mundo", continua a OIM. O ressurgimento, no final de 2021, do M23 ("Movimento 23 de Março"), um grupo apoiado pelo vizinho Ruanda, segundo numerosas fontes, causou o deslocamento de centenas de milhares de pessoas no Kivu do Norte e agravou uma crise humanitária quase permanente no leste da RDCongo há quase 30 anos.

No final de outubro, cerca de 5,6 milhões de pessoas deslocadas da RDCongo estavam estabelecidas nas províncias orientais de Kivu do Norte, Kivu do Sul, Ituri e Tanganica, segundo a OIM, que especifica que a violência é a principal razão destes movimentos. headtopics.com

