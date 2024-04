Rapaz de 12 anos justifica ataque em escola na Finlândia como vítima de assédio

O rapaz de 12 anos suspeito de ter morto terça-feira um colega e ferido gravemente outros dois numa escola da Finlândia, justificou os seus atos dizendo que tinha sido vítima de assédio, afirmou esta quarta-feira a polícia finlandesa.

"O suspeito disse durante o interrogatório que tinha sido vítima de assédio, o que foi confirmado pela investigação preliminar", declarou a polícia num comunicado, acrescentando que o jovem tinha sido transferido para a escola no início do ano

