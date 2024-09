Rangel: PS tem responsabilidades especiais no processo negocial do Orçamento

Interrogado se o PS é o ou não parceiro preferencial do Governo neste processo negocial, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que os socialistas têm"especiais responsabilidades"."A posição dos partidos do Governo e do Governo enquanto tal foi sempre a de falar com todos.

"Aquilo que nós esperamos é que, naturalmente, com a boa fé e a grande disponibilidade que o Governo tem demonstrado para negociar e viabilizar o Orçamento, que o PS esteja disponível para o fazer", acrescentou. "Naturalmente que as negociações em geral decorrem, mesmo quando se recebe alguém publicamente, depois a conversa não é pública. Portanto, para haver negociações elas têm que ser discretas, se não, não há forma de elas poderem evoluir", argumentou.

Orçamento Negociações Partido Socialista Paulo Rangel Governo

