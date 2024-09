Rangel apela portugueses a evitarem viagens ao Médio Oriente devido à escalada de violência

Colisão entre dois carros seguida de incêndio provoca uma vítima carbonizada em EsposendeCasal de ladrões em fuga atropela duas militares da GNR em AlmeirimCão persegue tubarão numa praia em EspanhaLuisinha Oliveira e José Condessa: a foto que todos esperavam!

O ministro, que falava antes de um almoço com representantes de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa , à margem da 79.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas , foi questionado em particular sobre a situação no Líbano. "Isso está a originar também reações por parte do Hezbollah, que é uma força terrorista, não há como não o dizer, mas evidentemente que estamos numa situação extremamente perigosa", considerou.

Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido mostram-se preocupados com a escalada de tensão no Líbano, após os recentes ataques, e pediram um cessar-fogo urgente."Portugal está muito preocupado", reiterou o Ministro dos Negócios Estrangeiros.ExclusivosIncursão coordenada em quatro localidades visa eliminar “infraestruturas terroristas apoiadas e armadas pelo Irão”.

Médio Oriente Violência Viajes Rangel Israel Palestina

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Paulo Rangel alerta para situação 'extremamente perigosa' no Médio OrienteO ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, alertou nesta segunda-feira para a escalada do conflito entre Israel e o Hezbollah, considerando a situação 'extremamente perigosa'. Portugal considera 'altamente preocupante' a situação no Médio Oriente e condenou a atuação de Israel nos territórios palestinos.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Paulo Rangel pede que se evite viagens para o Médio Oriente perante 'situação extremamente grave''Portugal está muito preocupado', reiterou o Ministro dos Negócios Estrangeiros.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Walkie-talkies e pagers são novas armas de guerra no Médio OrienteExplosões de dispositivos utilizados pelo Hezbollah também atingiram civis. ONU diz que lei humanitária internacional foi violada

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Biden diz estar a tentar evitar guerra 'mais vasta' no Médio OrienteA Administração Biden garante que está a fazer 'tudo o que está ao seu alcance para tentar evitar' que a situação atual 'se transforme numa guerra total do outro lado da fronteira libanesa'.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Biden diz estar preocupado e a tentar evitar guerra 'mais vasta' no Médio Oriente'Sim, estou preocupado. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o desencadeamento de uma guerra mais vasta. Estamos a manter a pressão', disse Biden

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Sabotagem ganha novos contornos no Médio Oriente?A sabotagem de Israel a milhares de pagers levou a arte da sabotagem eletrônica a novos patamares. E ainda há quem use o nome de família para 'abrir portas', outros cortam as ligações com as origens.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »