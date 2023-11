Raków empata no campeonato polaco depois de igualdade com o Sporting

Após ter empatado com os ‘leões’ (1-1) em casa emprestada, o campeão polaco em título regressou ao seu recinto, em Czestochowa, sofrendo um golo madrugador, por Zyro, logo aos três minutos. No segundo tempo, o brasileiro Jean Carlos assinou o empate (66).

O Raków ocupa o quarto lugar na Liga polaca, com 23 pontos, a quatro do líder Slask, enquanto a equipa de Lodz, na qual os portugueses Luís Silva e Fábio Nunes foram hoje suplentes utilizados, é 12.ª, com 15.

Os polacos voltam a defrontar o Sporting em 09 de novembro, no Estádio José Alvalade, na quarta jornada do Grupo D da Liga Europa, que integra ainda Atalanta e Sturm Graz.

Conheça os árbitros da estreia de Benfica e Sporting na Taça da LigaH&233;lder Carvalho em Arouca, Gustavo Correia em Alvalade. Grandes entram na fase de grupos na pr&243;xima semana. Consulte Mais informação ⮕

Sporting pretende aumentar vantagem e chegar ao dérbi na liderança da I LigaO Sporting pretende chegar ao dérbi lisboeta, daqui a duas semanas, na liderança da I Liga de futebol e o objetivo passa por recuperar e aumentar a vantagem na visita ao Boavista, assumiu hoje o treinador Rúben Amorim. Consulte Mais informação ⮕

Liga dos Campeões e Liga Europa vão deixar de ser emitidas em sinal abertoAcordo representa investimento superior a 20 milhões de euros por época. Consulte Mais informação ⮕

Futsal. Braga goleia e comanda - RenascençaSporting e Benfica ainda n&227;o jogaram na jornada 6. Consulte Mais informação ⮕

Boavista quer “lutar” pelos três pontos contra SportingO Boavista – Sporting est&225; marcado para esta segunda-feira, a partir das 20h15. Consulte Mais informação ⮕

Bas Dost cai inanimado durante jogo da liga neerlandesaAntigo avançado do Sporting já tinha marcado e assistido. Consulte Mais informação ⮕