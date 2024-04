Rafael Nadal regressa à competição no torneio de Barcelona

O tenista espanhol Rafael Nadal vai regressar à competição no torneio de Barcelona, que venceu em 12 ocasiões, e deixou hoje claro que irá"continuar a competir até sentir que não vale mais a pena".O vencedor de 22 torneios do Grand Slam, de 37 anos, não disputa um encontro oficial desde o ATP 250 de Brisbane, no início de janeiro, quando regressou ao circuito após um ano de ausência.

E assegurou: "Vou continuar a competir até sentir que não vale mais a pena. Neste momento, não tenho data limite para a minha carreira. A vida vai marcando o teu caminho".

Rafael Nadal Competição Torneio De Barcelona Carreira Tênis

