Rafael Leão pai de gémeos: A mãe, Débora Reis, mantém-se em silêncio

O CM noticiou em primeira mão o nascimento de Rodrigo e Tiago e contou que os meninos não são filhos da atual namorada, Inês Rebelo, sendo fruto de uma antiga relação com Débora Reis. Se a beldade que está neste momento ao lado do craque português ainda no fim de semana passado mostrou uma fotografia em pleno estádio San Siro, no dérbi Inter-AC Milan, a mãe das crianças nunca se manifestou.

