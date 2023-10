Rabo de Peixe, a app

Agora, foi lançada uma aplicação para telemóveis que guia os visitantes de Rabo de Peixe pelos sítios mais emblemáticos da série.pub

Queda nas vendas de peixe devido ao estado do tempo

Exposições: Feitiços e brincadeiras de Heron P. NogueiraPinturas que, ao ocultar, são gato escondido com o rabo de fora: "Polimorfo", de Heron P. Nogueira, na Galeria 111, em Lisboa

"A boa estratégia é trabalhar para não depender de fundos"'A dependência é sempre algo de mau. Portanto, o objetivo dos fundos estruturais não é - utilizando aquele velho e muito estafado provérbio chinês - dar peixe, é dar canas de pesca', diz comissária.

'Foundation', 'White Lotus' e 'Blackadder' esta semana no podcast 'Fora de Série'Uma vez por semana, sempre às sextas, Diamantino José, Rui Alves de Sousa, Daniel Mota e Nuno Galopim, quatro espectadores de séries, e os seus convidados, falam sobre o que andam a ver no "Fora de Série", podcast da Antena 1 cujos novos episódios surgem tanto nas plataformas de streaming Spotify, Apple Podcasts e Google...

Pelo menos 22 mortos em série de tiroteios no nordeste dos EUA

Vinte e dois mortos em série de tiroteios no nordeste dos EUAVinte e duas pessoas morreram numa série de tiroteios no nordeste dos Estados Unidos, com o atirador ainda a monte, disseram as autoridades locais.