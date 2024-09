Rússia recusa participar na segunda cimeira sobre Ucrânia. A Rússia anunciou este sábado que não participará na segunda cimeira sobre a Ucrânia planeada por Kiev para novembro, depois de o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter admitido negociações de paz diretas com Moscovo.

\A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, afirmou num comunicado que 'A cimeira terá os mesmos objetivos: promover a ilusória 'fórmula de Zelensky' para qualquer base para a resolução do conflito, obter o apoio da maioria do mundo e utilizá-lo para apresentar à Rússia um ultimato de capitulação'

Rússia Ucrânia Paz Cimeira

