Rússia recruta nepaleses para lutar na Ucrânia

Desde o início da invasão à Ucrânia que a Rússia começou a recrutar centenas de homens nepaleses, prometendo cidadania e um salário elevado àqueles que se alistassem para lutar por Moscovo. Foi desencadeada uma campanha de recrutamento em massa, considerada ilegal pelo Governo nepalês, que levou muitos homens, mesmo sem experiência militar, para a linha da frente em solo ucraniano.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou publicamente, em março de 2022, que seria atribuída cidadania, a somar a um ordenado elevado, a todos os que se alistassem nas forças do país. As redes de tráfico humano aproveitaram a campanha russa de recrutamento para o exército, feita sobretudo nas redes sociais, e rapidamente um êxodo de nepaleses preencheu as fileiras de militares contra a Ucrânia. O Governo nepalês estima que cerca de 200 homens tenham saído do país como mercenários, mas de acordo com analistas citados pela Al Jazeera os números sobem para um milha

