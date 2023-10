Rússia põe vários satélites militares em órbita

Reunião decisiva. Médicos e Governo procuram acordo que reponha a normalidade no SNSAs Forças Aeroespaciais da Rússia colocaram esta sexta-feira em órbita vários satélites militares, no quarto lançamento do género desde o início deste ano, anunciou o Ministério da Defesa russo.

"Um foguetão transportador Soyuz-2.1b de classe média foi lançado do cosmódromo de Plesetsk em 27 de outubro com dispositivos espaciais no interesse do Ministério da Defesa", informou o ministério em comunicado.

O cosmódromo de Plesetsk, situado no noroeste do país, é regularmente utilizado para o lançamento de satélites para fins militares. O lançamento desta sexta-feira é o quarto lançamento militar a partir de Plesetsk divulgado por Moscovo. headtopics.com

Os três anteriores foram efetuados em 14 de agosto, 23 de março e 27 de maio, segundo a agência espanhola EFE. A Rússia, que está envolvida numa guerra contra a Ucrânia desde fevereiro de 2022, lançou desde então uma série de satélites militares, vários dos quais em dezembro.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Militar da GNR sofre ferimentos durante detenção em SinesAgente sofreu escoria&231;&245;es no bra&231;o direito e nos joelhos. Consulte Mais informação ⮕

Villas-Boas: 'Choca-me a forma leviana e de cavaqueira com que se apresentam 50 milhões de prejuízo'Ao "Expresso", o ex-treinador acredita que o FC Porto "neste momento n&227;o &233; dos seus s&243;cios: &233; dos bancos, &233; dos fornecedores, &233; dos clientes". Futebol feminino &233; "ponto de vergonha" e &233; "uma urg&234;ncia absoluta que se criem todos os escal&245;es". Consulte Mais informação ⮕

SEF deixa de herança à nova agência das migrações quase 300 mil processosO SEF avan&231;a que a m&233;dia di&225;ria de apresenta&231;&227;o de uma manifesta&231;&227;o de interesse no portal SAPA &233; de mil pedidos. Consulte Mais informação ⮕

Patriarcado de Lisboa despede-se de D. Américo AguiarNa celebra&231;&227;o da dedica&231;&227;o da S&233;, D. Rui Val&233;rio alertou, ainda, para a crise na habita&231;&227;o que afeta os mais pobres e os jovens, e disse aos padres que “urge passar de saber fazer para o saber ser” Consulte Mais informação ⮕

Direção do PSD vai poder escolher até dois terços dos candidatos a deputadosDe acordo com a nova proposta de revis&227;o dos estatutos, passa a ser compet&234;ncia da CPN "aprovar os crit&233;rios para a elabora&231;&227;o das listas de deputados a" Assembleia da Rep&250;blica, escolher os cabe&231;as de lista em cada c&237;rculo e, nos c&237;rculos com mais de dois deputados, at&233; dois ter&231;os... Consulte Mais informação ⮕