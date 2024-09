Rússia ameaça retaliação contra Portugal e UE por envio de material militar para Ucrânia

Rússia ameaça Portugal e UE com retaliação por envio de Kamov para KievHomem acusado de violar mulher que foi drogada pelo marido em França pede desculpaIntenções de voto dão seis pontos percentuais de avanço à candidata democrata.Rússia afirmou que haverá, esta sexta-feira, medidas de retaliação contra Portugal e outros países da UE pelo envio para a Ucrânia de material de uso militar.

Phillip Mehrtens, de 38 anos, foi raptado a 7 de fevereiro de 2023 por rebeldes armados na província Indonésia da Papuásia.Sentença foi lida na sexta-feira no tribunal militar de Fort Bliss, no Texas , no âmbito de um acordo com as autoridades dos EUA.Maioria das sondagens indica que a candidata democrata dominou o debate realizado em 10 de setembro.Homem de 65 anos, que tem cidadania grega e australiana, foi detido no aeroporto de Roma, na quinta-feira.

Rússia Portugal UE Ucrânia Retaliação Material Militar

Rússia ameaça Portugal e UE por envio de helicópteros Kamov para a UcrâniaA representante da diplomacia russa anunciou que 'serão estudadas medidas de retaliação em sigilo' e que 'toda a gente' ficará a saber quando a Rússia começar a aplicá-las.

Rússia ameaça Portugal com “medidas de retaliação” por envio de Kamov para a UcrâniaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Rússia critica Portugal pela doação dos 'kamov' à UcrâniaO Kremlin condenou a entrega de seis helicópteros de combate a incêndios à Ucrânia pelo Estado português. Moscovo considera que 'a transferência destas aeronaves para o regime de Kiev é mais um passo hostil' de Lisboa em relação à Rússia.

Rússia critica Portugal pela doação dos 'kamov' à UcrâniaO Kremlin condenou a entrega de seis helicópteros de combate a incêndios à Ucrânia pelo Estado português. Moscovo considera que 'a transferência destas aeronaves para o regime de Kiev é mais um passo hostil' de Lisboa em relação à Rússia.

Rússia acusa Portugal de 'passo hostil' ao enviar helicópteros para a UcrâniaO Ministério dos Negócios Estrangeiros russo diz que a ajuda portuguesa à Ucrânia vai aprofundar a crise nas relações entre Moscovo e Lisboa, que diz ter sofrido uma 'quase completa perda de independência política'.

