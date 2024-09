Rússia ameaça guerra nuclear após apoio ao Parlamento Europeu à Ucrânia

Plano de segurança rodoviária ainda não saiu do papelMassa de ar tropical traz chuva forte e persistente nos próximos dias

SOS Racismo acusa Governo e autarquia de faltarem à promessa de alojar imigrantes no Hospital Militar de Belém SOS Racismo acusa Governo e autarquia de faltarem à promessa de alojar imigrantes no Hospital Militar de BelémNetanyahu deixa aviso:"Se Hezbollah não entendeu a mensagem, prometo que a entenderá"Pelo menos 21 feridos, incluindo três menores, em ataque russo contra KharkivJessica Athayde: "É uma coisa que me transcende, ir a uma tourada e achar bonito ver um animal a ser agredido"Jessica Athayde:"É uma coisa que me transcende, ir a uma...

“É muito difícil hoje recrutar pessoas para trabalhar em centros comerciais até às 23h ou 24h e não é pelo salário, é pela família” “Temos boa memória, apesar de não sermos vingativos”, diz Rússia após ameaçar Portugal devido a apoio à Ucrânia: o dia 940.º da guerra“Temos boa memória, apesar de não sermos vingativos”, diz Rússia após ameaçar Portugal devido a apoio à Ucrânia: o dia 940.º da guerra"Sinto-me traída. Tinham-me prometido que me avisavam, e não avisaram. Até chorei.

Rússia Guerra Nuclear Ucrânia Parlamento Europeu

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Próximo comissário europeu 'deverá saber casar o interesse nacional com o interesse europeu', aponta Carlos CoelhoEntrevistado pela Antena 1,Carlos Coelho, histórico eurodeputado do PSD, avalia aquele que deve ser o perfil do nome escolhido por Portugal para próximo comissário europeu.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Parlamento Europeu reconhece González Urrutia como 'presidente legítimo' da VenezuelaOs eurodeputados decidiram esta quinta-feira, em Estrasburgo, reconhecer o opositor Edmundo González Urrutia como 'o presidente legítimo e democraticamente eleito da Venezuela'. O texto está a ser denunciado pela esquerda e pelo centro do hemiciclo como conluio entre a direita e a extrema-direita.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Parlamento Europeu viola regras de proteção de denunciantesO assistente em causa foi trabalhar com outro eurodeputado, mas, “na sequência de alegadas represálias, foi dispensado das suas funções” e o seu contrato não foi renovado.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Von der Leyen pode apresentar Comissão na semana em que Orbán discursa no Parlamento EuropeuPresidente da Comissão Europeia deverá apresentar na terça-feira composição e distribuição das pastas do próximo executivo. Na mesma semana, Viktor Orbán fala no Parlamento Europeu.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Parlamento Europeu violou regras para proteger funcionários que sejam informadoresAssistente parlamentar acreditado no Parlamento Europeu deu conhecimento de episódios de 'assédio e de irregularidades financeiras que envolviam uma eurodeputada'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

'A extrema-direita não se consegue entender com ela própria': Sebastião Bugalho sobre o Parlamento EuropeuEurodeputado integra a comissão dos Assuntos Externos e falou com o Europa Viva sobre as suas prioridades para a legislatura 2024-2029 no Parlamento Europeu.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »