Rúben Amorim. “Teremos de ganhar” ao Boavista

UE pede envio sem obstáculos de ajuda humanitária para GazaO treinador do Sporting, Rúben Amorim, desvaloriza o empate do Benfica porque os leões têm sempre que ganhar, incluindo ao Boavista, esta segunda-feira.

“Teremos de ganhar amanhã, tal como teríamos de fazer se o Benfica tivesse ganho. É um jogo diferente. O Sp. Braga também perdeu pontos. Temos sempre que jogar para ganhar. Temos de vencer para manter a nossa posição. Neste momento, com uma diferença de golos não estamos em primeiro. Desgaste? Temos de estar prontos, somos uma equipa grande que está habituada a estes ciclos”, referiu.

O técnico dos leões deixa elogios ao Boavista: “É uma equipa que está a passar por dificuldades financeiras, com um treinador que jogava com três centrais mas que tem uma identidade própria. Não é o passado que nos cria dúvidas, mas sim o presente. É um adversário forte."Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. headtopics.com

Benfica está em queda na confiança dos adeptosRúben Amorim é o melhor treinador e Di María bate Gyokeres como melhor jogador. Consulte Mais informação ⮕

Boavista quer “lutar” pelos três pontos contra SportingO Boavista – Sporting est&225; marcado para esta segunda-feira, a partir das 20h15. Consulte Mais informação ⮕

Piso aluiu na Avenida da Boavista no Porto devido ao mau tempoEntre as 20h00 de ontem e as 07h00, foram registadas 15 ocorrências relacionadas com o mau tempo só no concelho do Porto. Consulte Mais informação ⮕

Sporting já prepara jogo com o BoavistaPlantel leonino treinou-se esta sexta-feira na Academia Cristiano Ronaldo Consulte Mais informação ⮕

Lili Caneças 'declara-se' a Ruben Rua: 'Como ser humano é perfeito, inteligente, bem educad ...Lili Caneças declara-se ao apresentador da TVI... Consulte Mais informação ⮕

Zezé Camarinha provoca Ruben Boa Nova: 'Quer fazer concorrência ao José Castelo Branco'Zezé Camarinha provoca Ruben Boa Nova... Consulte Mais informação ⮕