Rúben Amorim surpreende como treinador do SC Braga

Chegava da equipa B minhota o substituto de Ricardo Sá Pinto no banco da equipa principal do SC Braga e que maneira de Rúben Amorim, então com 34 anos, se anunciar como treinador na I Liga. A goleada por 7-1 ao B SAD fez-se com um novo sistema de três centrais que continua a ser uma das suas marcas de água, de uma pressão alta que surpreendeu o adversário, da qualidade nas transições e da aposta definitiva em Francisco Trincão, que pouco depois seria vendido ao Barcelona.

No final, o jovem treinador, que enquanto jogador também já tinha passado pelo SC Braga, lembrava a importância da coesão defensiva, que tanto o ajudaria mais tarde, já em Alvalade. “Não vou mentir: praticamente todos os dias toquei na parte defensiva”, assumiu.Ao primeiro jogo com um dos grandes, a primeira vitória, e logo no Dragão, num duelo insólito em que a equipa de Sérgio Conceição falhou dois penáltis mas onde o SC Braga jogou de igual para igual com o favorit





Jogo com Raków 'é mais crucial' para o Sporting do que o dérbi

O treinador Rúben Amorim assumiu esta quarta-feira que a receção ao Raków 'é um jogo crucial' para as contas do Sporting no Grupo D da Liga Europa, pedindo 'entrega, atitude e concentração, mas com 11 futebolistas'.

Rúben Amorim encara Raków como "jogo crucial" para as contas do grupo

Rúben Amorim. 'Foco está em vencer este jogo'

Treinador dos leões diz que equipa polaca 'vai ser encarada como a melhor equipa do mundo'. 'Queremos ganhar, para não atrapalhar as nossas contas', garantiu.

Rúben Amorim. "Preferia ter ganho por 1-0"

