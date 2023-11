Rúben Amorim: 'Pote, Paulinho e Nuno Santos, tiveram azar de nascer nesta geração'

Roberto Martínez disse, numa entrevista ao Record, que o jogador português"com mais azar é o Pote" porque está a lutar por um lugar na seleção com Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Vitinha e acaba por ficar de fora da convocatória. Rúben Amorim"não podia estar mais de acordo"...E deixou a receita para contrariar o azar de ter nascido na geração errada."O Pote tem é de correr e melhorar muito.

Ganhar no Bessa é determinante para as contas leoninas:"Para se ganhar campeonatos, temos de ganhar os nossos jogos, mas os outros têm de perder pontos também. Nesta fase, ainda é muito cedo para estarmos a fazer contas. Neste momento, com a diferença de golos, não estamos em 1.º lugar. Queremos recuperar essa posição, contra uma equipa muito difícil.

O técnico sportinguista deixou a dúvida sobre quem será o dono da baliza no Bessa, se Adán ou Franco Israel, que foi titular na Liga Europa (1-1, com o Raków). Nesse encontro, Gyökeres foi expulso aos oito minutos e condicionou a estratégia da equipa. Algo que não se aplica ao encontro da 9.ª jornada do Campeonato."Sabemos claramente o que queremos fazer. O que nos coloca algumas dúvidas será a forma como o Boavista se tem apresentado. headtopics.com

O Sporting, 2.º classificado, com 22 pontos, visita o Boavista, no 6.º lugar, com 15 pontos. Petit desvaloriza um eventual cansaço dos leões."Pelo respeito que tem pelo Boavista e por aquilo que temos feito neste início de época, acredito que o Sporting venha no seu máximo. Esperamos apenas uma troca , com o Nuno Santos a substituir o Matheus Reis.

Benfica está em queda na confiança dos adeptosRúben Amorim é o melhor treinador e Di María bate Gyokeres como melhor jogador. Consulte Mais informação ⮕

Rúben Amorim. “Teremos de ganhar” ao BoavistaO Boavista – Sporting est&225; marcado para esta segunda-feira. Consulte Mais informação ⮕

'Sabemos o que queremos fazer': Rúben Amorim elogia Boavista e espera jogo difícilSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Liga dos Campeões e Liga Europa vão deixar de ser emitidas em sinal abertoAcordo representa investimento superior a 20 milhões de euros por época. Consulte Mais informação ⮕

Sporting pretende aumentar vantagem e chegar ao dérbi na liderança da I Liga'Para se ganhar campeonatos, temos de ganhar os nossos jogos', disse o técnico dos Leões, Rúben Amorim. Consulte Mais informação ⮕

Manchester City vence dérbi com 'bis' e assistência de Erling HaalandRúben Dias, Bernardo Silva, Diogo Dalot, e Bruno Fernandes foram titulares nas formações de Manchester. Consulte Mais informação ⮕