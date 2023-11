Rúben Amorim lembra que receção ao Farense é 'jogo decisivo' na Taça da Liga

"É um jogo decisivo. Apesar de começarmos agora a competição, pode acabar já a Taça da Liga. Por isso, é importante vencer o jogo, porque nos dá vantagem para o segundo jogo", afirmou Rúben Amorim, em conferência de imprensa.

O treinador lembrou que não há"muito tempo para treinar" e afirmou que poderão haver novidades no 'onze', numa altura em que a equipa está numa 'onda' de vitórias, o que"dá mais confiança". Rúben Amorim revelou ainda a ausência do médio japonês Morita, devido a lesão, que o vai deixar de fora desta partida e, muito possivelmente, da receção ao Estrela da Amadora, no domingo, para a I Liga, estando em dúvida para os encontros com Rakow e Benfica."Temos de avaliar bem os jogadores, não temos muito tempo para recuperar e o foco está em perceber quem recuperou bem fisicamente e as melhores características.

A prioridade do Sporting passa pelo campeonato, sublinhou Rúben Amorim, embora a Taça da Liga, assim como a Taça de Portugal, sejam igualmente competições que a turma 'verde e branca' pretende conquistar, utilizando a expressão"tudo ou nada".

"A direção não me fez ultimato nenhum, mas o clube assim o exige. O ano passado foi muito mau e queremos ter essa exigência. O Sporting está no caminho certo. Sinto que neste momento temos de enfrentar as coisas assim, ao contrário de há três anos. Daí ter decidido ter este tipo de abordagem ao longo desta temporada", explicou Amorim.

