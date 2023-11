Rúben Amorim lembra que receção ao Farense é “jogo decisivo” na Taça da Liga

O treinador lembrou que não há “muito tempo para treinar” e afirmou que poderão haver novidades no ‘onze’, numa altura em que a equipa está numa ‘onda’ de vitórias, o que “dá mais confiança”. A prioridade do Sporting passa pelo campeonato, sublinhou Rúben Amorim, embora a Taça da Liga, assim como a Taça de Portugal, sejam igualmente competições que a turma ‘verde e branca’ pretende conquistar, utilizando a expressão “tudo ou nada”.

O avançado sueco Gyökeres “não esteve tão solto” frente ao Boavista , pois precisa de jogar”, afirmou. “Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

:

CMJORNAL: O onze do Sporting para o jogo com o BoavistaConsulte as escolhas de Rúben Amorim para o jogo.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Boavista 0-0 Sporting - Já rola a bola no Estádio do Bessa XXIConsulte as escolhas de Rúben Amorim para o jogo.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Rúben Amorim. “Vitória justa da melhor equipa”O Sporting venceu o Boavista por 2-0 e tem agora tr&234;s pontos de vantagem sobre Benfica e FC Porto.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: José Mota quer levar o Farense à 'final four' pela primeira vez na históriaUma vit&243;ria frente ao Sporting em Alvalade apura a equipa algarvia para a fase final da Ta&231;a da Liga.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Farense sem receio quer ganhar em Alvalade para seguir em frente na Taça da LigaO treinador do Farense disse hoje que a sua equipa vai apresentar-se na quinta-feira em Alvalade sem receios, sabendo que uma vitória frente ao Sporting assegurará a passagem à `final four` da Taça da Liga de futebol.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Contra o Farense, Sporting será Gyokeres mais 10R&250;ben Amorim compara jogo da Ta&231;a da Liga como uma "eliminat&243;ria da Ta&231;a de Portugal", uma vez que uma derrota elimina automaticamente o Sporting da "final four". Treinador explica que press&227;o de "&233;poca de tudo ou nada" &233; criada por si.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »