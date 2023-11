Rúben Amorim garante que “é importante chegar ao dérbi no primeiro lugar”

Capotamento de jipe faz seis feridos em CoimbraJogador de hóquei no gelo morre atingido por lâmina de patim na gargantaRei emérito volta para os 18 anos da netaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de Faro“É sempre importante chegar ao dérbi em primeiro lugar, mas para isso temos de vencer o Boavista e o Estrela da Amadora”, disse ontem Rúben Amorim sobre o jogo com o Benfica, agendado para daqui a duas semanas (12/11).

O treinador leonino abordava o jogo de hoje (20h15, Sport TV 1) com o Boavista, no Bessa, quando foi questionado sobre a declaração de Roger Schmidt, que afirmou que os jogos com o FC Porto é que eram os mais importantes: “Pareceu-me que o treinador do Benfica disse que estava a ser irónico.PortugalExclusivosDavid Neres tem lesão no meniscoSete vitórias do FC Porto e um empate nos anteriores oito jogos frente ao Vizela.

