Quo vadis ética republicana? Divagações de uma (des)governada.A agenda é marcada pelo individualismo, pela conveniência partidária, pelos jogos de poder, um turbilhão de vaidades e egos inflamados. Sem autenticidade, sem cor, sabor ou paixão.Passada a quimera que nos inebriou nas últimas semanas e chegado o frescor do novo ano, somos catapultados para a impiedade dos dias. Sem surpresa, dou por mim a matutar acerca do que observo no panorama político nacional.

Vislumbro governantes em animada e enérgica atividade, os cessantes, os candidatos e os ‘satélites’ que gravitam ao derredor. Vejo governados apáticos e desencantados com o resultado de 50 anos de vivência democrática, jovens ou nem tanto, mas todos à deriva. Miro ainda a esmorecida, alegadamente, o eixo estruturante do nosso sistema jurídico-constitucional de governo. Olhando mais de perto, vejo o esboço de aparições do passad





itwitting » / 🏆 4. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Comité de Ética do BCE conclui que indicação de António Costa não comprometeu independência de Mário CentenoO Comité de Ética do Banco Central Europeu concluiu que a indicação de António Costa para que Mário Centeno liderasse o Governo depois de ter apresentado demissão, não comprometeu a independência do governador do Banco de Portugal.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Comité de Ética do BCE conclui que indicação de António Costa não comprometeu independência de Mário CentenoO Comité de Ética do Banco Central Europeu concluiu que a indicação de António Costa para que Mário Centeno liderasse o Governo depois de ter apresentado demissão, não comprometeu a independência do governador do Banco de Portugal.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Presidente do PSD apela ao uso da ética republicanaLuís Montenegro pede a Mário Centeno para avaliar as garantias de imparcialidade e isenção do cargo de governador do Banco de Portugal

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

“Mesmo com acordo nada volta a ser como era antes”Miguel Oliveira da Silva, médico obstetra e professor de Ética Médica, considera que apesar das negociações poderem levar a um acordo, há uma clara quebra de confiança para médicos e utentes.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Conselho Nacional de Ética adverte que SNS fraco vai agravar injustiçasO Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida advertiu que a fraqueza do SNS irá agravar as injustiças e defendeu a necessidade de uma “postura de responsabilidade e de compromisso”.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Sánchez fecha primeiro acordo com independentistas catalãesPSOE fechou acordo ara a amnistia de independentistas catalães com a Esquerda Republicana da Catalunha, uma das cinco formações com quem negoceia a viabilização do novo Governo de Espanha.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »