“Queremos que alguém assuma os erros”, diz pai de bebé que morreu na barriga da mãe

Capotamento de jipe faz seis feridos em CoimbraJogador de hóquei no gelo morre atingido por lâmina de patim na gargantaRei emérito volta para os 18 anos da netaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroEm casa de Luís Pinto e Tânia Ferreira os dias são marcados por dor e revolta. “Queremos que alguém assuma os erros, não queremos dinheiro.

Ministério da Saúde refere a consagração do horário de 35 horas efetivas e a redução progressiva de 18 para 12 horas de trabalho no serviço de urgência.Primeiras horas após os sintomas são essenciais para garantir a eficácia dos principais tratamentos.Entre as 20h00 de ontem e as 07h00, foram registadas 15 ocorrências relacionadas com o mau tempo só no concelho do Porto.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose headtopics.com

Homem foi baleado numa perna em OdivelasV&237;tima foi transportada para o hospital Beatriz &194;ngelo, em Loures. Consulte Mais informação ⮕

Tenista brasileira Beatriz Haddad Maia vence WTA Elite Trophy em ZhuhaiA tenista brasileira Beatriz Haddad Maia conquistou hoje o WTA Elite Trophy em Zhuhai, na China, ao bater na final a chinesa Qinwen Zheng, num jogo decidido em apenas dois sets. Consulte Mais informação ⮕

Inteligência Artificial. Filmes que não queremos verCartazes 'da Pixar' criados por Inteligência Artificial que incluem tragédias da humanidade, crimes brutais e pornografia têm gerado polémica nas redes sociais. Através de uma aplicação, qualquer pessoa pode saltar da realidade para a animação ou criar os cenários mais variados, com qualquer pessoa que queira como protagonista. Consulte Mais informação ⮕

Inteligência Artificial. Filmes que não queremos verNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

'Sabemos o que queremos fazer': Rúben Amorim elogia Boavista e espera jogo difícilSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Tânia esperou dois dias para parir a filha morta. É o “procedimento habitual”, mas instituições pedem protocolo específicoEsperar em casa pelo parto após a perda gestacional é comum em Portugal. A alternativa é, muitas vezes, o internamento com outras grávidas ou bebés. Instituições pedem protocolo nacional. Consulte Mais informação ⮕