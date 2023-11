'Queremos mostrar qual a inovação que está ​​​​​​​por trás das patentes. Abrir o debate à sociedade'

"Nós temos este cérebro de documentos, que utilizamos para fazer aquilo que é a nossa tarefa fundamental, que é verificar se uma invenção é nova ou não - é com base na análise destas bases de dados que tomamos essa decisão -, mas há muito mais que se pode retirar delas, há toda uma inteligência que pode ser utilizada", afirma.

"Fomos ver que tecnologias existem, as que estão protegidas, e lançámos uma plataforma para ajudar aqueles que estão envolvidos no combate a incêndios, os que têm de tomar decisões acerca das tecnologias que podem ser adotadas e encontrar as técnicas de deteção, de combate, para a fase após os incêndios...", descreve Telmo Vilela.

"Temos um plano enorme", afirma o responsável, visivelmente entusiasmado."Estamos muito focados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O próximo plano estratégico do EPO, que vai até 2028, é todo ele focado na questão da sustentabilidade, pelo que todos os objetivos vão dar aí: tentar perceber de que forma é que as patentes e as tecnologias podem contribuir para chegar a esses esses objetivos.

Só que... o número acima refere-se à média europeia."Em Portugal, os números são um pouco mais mais baixos." Por cá,"o universo do estudo cobriu cerca de 3300 startups e apenas 3% conseguiram financiamento e têm uma patente, o que é um valor relativamente baixo", admite Telmo Vilela.

