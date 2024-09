QUERCUS lança campanha para recuperação ecológica após incêndios em Portugal

Ataques de Israel matam líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano. A evolução da guerra no Médio Oriente ao minutoA associação ambientalista QUERCUS começou hoje uma campanha, a nível nacional, para a recolha de sementes de centeio e bolotas, para ajudar a recuperação ecológica nas áreas afetadas pelos recentes incêndios florestais na zona centro do país.

Além da recolha de sementes, a QUERCUS está também a angariar fundos que irão servir para a compra de mais sementes, palha e outros materiais necessários para promover a regeneração natural.

