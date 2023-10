Quer um barco? Compre antes este SUV, que flutua e navega

A BYD, construtor controlado pelo Estado chinês que já tem presença em Portugal, comercializa sob a marca YangWang o U8, um SUV de grandes dimensões, capaz de habilidades que podem convencer alguns clientes. Referimo-nos à sua) e deslocar-se na água como se tratasse de um barco.e, com cinco metros de comprimento, apresenta dimensões similares aos topo de gama dos SUV europeus.

quatro motores eléctricos, cada um associado directamente a cada uma das rodas, atingindo um total de 1196 cv . Isto permite-lhe fazer girar as rodas de um lado num sentido e as do outro lado em sentido contrário, o que faz o U8Mas é provável que a “habilidade” mais sensacional deste SUV tenha a ver com a sua, graças ao Yachting Mode. Aliando a elevada potência a uma carroçaria bem isolada, que impede a água de entrar, o YangWang começa por flutuar, para depois se deslocar apenas por fazer girar as rodas.

, sendo aconselhável escolher um lago ou rio sem ondulação, fechar as janelas e abrir o tejadilho, para que exista uma forma de abandonar o veículo caso algo corra (muito) mal. Não deixa de ser interessante que este SUV eléctrico tenha umpara alimentação de ar, o que se fica a dever ao facto de o veículo estar equipado com um motor/gerador a gasolina para recarregar a bateria, que assim possui uma capacidade de somente 49 kWh. headtopics.com

