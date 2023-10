Quer que os seus filhos de 40 anos saiam de sua casa? Vá a um tribunal italiano

A-Dois homens italianos, de 40 e 42 anos, não saíam de casa da mãe. A mãe recorreu ao tribunal - e ganhou.

Podia ser o início, ou o fim, do argumento de um pitoresco filme ou série italiana - mas é verdade. De acordo com o, que cita o jornal local italiano La Provincia Pavese, a mulher, de 75 anos, tinha ficado cansada de cuidar dos seus dois filhos, e tentou convencê-los várias vezes a encontrar uma forma de viver autonomamente. Mas, segundo o jornal local, nenhum dos filhos, que trabalham,"quis saber".

Para além de não saírem de casa, os filhos não contribuíam para as despesas da casa, nem faziam nenhuma tarefa doméstica. Por isso, a mãe resolveu processá-los. A juíza Simona Caterbi acabou por simpatizar com a situação da mãe, e emitiu uma ordem de despejo contra os dois homens. A ordem do tribunal tem que ser cumprida até 18 de dezembro. headtopics.com

Na decisão, a juíza afirmou que a permanência dos filhos na casa da mãe, que podia ser justificada com a"obrigação" da mãe em"dar sustento", já não era justificável devido aos filhos terem mais de 40 anos.

Segundo o The Guardian, 70% dos italianos entre os 18 e os 34 anos ainda viviam em casa dos pais em 2022. Os dados do Eurostat mostram que os jovens italianos saem da casa dos pais em média aos 30 anos. A média de idades para os jovens portugueses é de 29,7 anos.

