Quem são, o que fazem e como se financiam os ativistas pelo clima que vão parar escolas e fazer “visita de estudo” ao Ministério em novembro

Jovens ativistas do movimento Greve Climática Estudantil reunidos para discutir e aprovar uma ação de consenso sobre a onda de ocupações que se segue

Num canto lateral do Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, duas dezenas de jovens de várias universidades e escolas secundárias formam um círculo no chão. São quatro da tarde de domingo e está prestes a começar o que dizem ser “a segunda assembleia-geral” do movimento Greve Climática Estudantil para preparar uma nova onda de ações pela justiça climática e “não dar paz ao Governo”.

Matilde Ventura, estudante de Antropologia de 19 anos e uma das líderes desta reunião, lê o "consenso de ação", uma espécie de moção para a qual querem ideias dos ativistas presentes. Aqui não há palmas, só acenos com as mãos para cima ou para baixo, em sinal de aprovação ou desaprovação.

Doze ativistas do clima, detidos em Cascais, perto da zona de início da maratona, já foram libertados Chamam-se Martim, Mariana, Cláudia, Catarina, Sofia e André: quem são e o que fazem os seis jovens que acusam 32 países de inação climática?

“Aplaudo e subscrevo as ações dos ativistas” num país governado por um “capitão capaz”, com uma tripulação de “notórios incompetentes”

Ativistas climáticos prometem parar escolas e falam em “visita de estudo” ao Ministério do AmbienteOs jovens do movimento Greve Climática Estudantil dizem estar a preparar mais ações no outono, para lutar pelo “fim dos combustíveis fósseis até 2030”. Consulte Mais informação ⮕

