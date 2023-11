'Quem quer comprar uma aldeia' em Portugal

A SIC mostra-lhe exemplos de aldeias de Norte a Sul do país, que já foram habitadas e agora estão à venda. Veja na íntegra esta Reportagem Especial.Em Portugal, vendem-se e compram-se aldeias com várias casas e terrenos agrícolas. A maior parte no interior desertificado de Portugal.

A Reportagem Especial"Quem quer comprar uma aldeia" mostra-lhe seis exemplos de aldeias de norte a sul do país que já foram habitadas e hoje estão no mercado à espera de quem queira e consiga investir.

