Queda de pequeno avião na Amazónia faz 12 mortos

Entre as vítimas, dez eram passageiros - nove adultos e uma bebé -, e dois tripulantes, o piloto e o copiloto. Nenhuma resistiu ao acidente, tendo os óbitos sido declarados no local.Doze pessoas morreram este domingo na queda de um pequeno avião perto do principal aeroporto de Rio Branco, capital do Estado do Acre. O voo tinha como destino o município de Envira, no interior do Amazonas.

Entre as vítimas, dez eram passageiros - nove adultos e uma bebé -, e dois tripulantes, o piloto e o copiloto. Nenhuma resistiu ao acidente, tendo os óbitos sido declarados no local. Um vídeo nas redes sociais supostamente do local da queda mostra destroços em chamas na floresta. As autoridades estão agora a investigar as causas da queda do aparelho.

Veto de Marcelo na TAP: PSD critica "opacidade" do Governo, IL quer privatização "legal e transparente", Bloco e PCP esperam travão

Desinformação na guerra Israel-Hamas: a pressão da UE sobre Musk (e não só) e "a carga emocional que intoxica todo o ecossistema"

Graves manifestações causam mortos e dezenas de feridos em Nampula e Nacala-Porto

Israel: 120 países da ONU pedem trégua humanitária e fim da deslocação forçada de palestinianos

Depressão Celine afeta tempo no continente a partir da tarde de sábado e Madeira no domingo

Luana do Bem sobre roubo de catalisadores: 'Ladrão, se me estás a ouvir: Não faças isto. Não vás roubar pessoas com menos poder de compra'