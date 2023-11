Quatro tripulantes mortos em acidente de ambulância aérea no México

Oficiais do exército, da Guarda Nacional e dos departamentos de Segurança do Estado mexicanos deslocaram-se para o local, informou o departamento de Estado para a Proteção Civil do país na rede social X.

A causa do acidente ainda não é conhecida, tendo o gabinete do Procurador-Geral de Morelos anunciado que vai abrir uma investigação.

:

SICNOTICIAS: Quatro mortos em acidente com ambulância aérea no MéxicoSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Casal que lutou contra a infertilidade por oito anos tem hoje quatro filhosZac e Brittney Wolfe adotaram a primeira criança em julho e este mês nasceram os trigémeos da família.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Os quatro “presidentes” da República de 1926É mesmo verdade que em 1926 Portugal bateu o recorde de presidentes da República, com quatro num só ano? E será que um ditador ou um monarca absoluto pode mesmo fazer tudo o que lhe apetece?

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

REVISTASABADO: IL acusa Governo de tirar rendimentos aos portugueses com 'quatro mãos''Não são três mãos as que retiram rendimento do bolso dos portugueses. São quatro: duas suas e duas do ministro Fernando Medina', afirmou Rui Rocha.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Caravana de quatro mil migrantes dirige-se para os EUA, alertam autoridades mexicanasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: IL diz que Governo tem 'quatro mãos' para tirar rendimento aos portuguesesDebate do OE no encerramento. Livre abstém-se para tentar 'melhorar OE' . PCP diz que Governo 'foge como diabo da cruz da valorização dos salários e pensões'.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »