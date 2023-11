Quatro senadores da saúde debatem o estado do Serviço Nacional de Saúde em Portugal

Quatro senadores da saúde debatem o estado a que chegou o Serviço Nacional da Saúde (SNS), o risco que poderá representar não haver acordo com os médicos e o erro de centrar todos os esforços no setor das urgências.O ex-bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, avisa que, se não houver acordo entre os sindicatos e o Governo, haverá uma debandada do Serviço Nacional de Saúde (SNS). “É muito provável

. O risco dos médicos, que dizem agora que não vão fazer 150 horas extra, saírem do SNS é muito maior. E se saírem, desaparecem as urgências normais que eles faziam, as 150 horas extra que também faziam. E todo o trabalho que tinham nos hospitais ou nos centros de saúde. Este é o primeiro aspeto que eu queria sublinhar, para ficar claro o que é que o Sr. Ministro da Saúde tem neste momento pela frente. Pode ficar para a história por aspetos positivos ou por aspetos negativos”, afirma Miguel Guimarães, em declarações no programa Em Nome da Lei, daO antigo dirigente sindical e ex-coordenador da reforma da saúde, Mário Jorge Neves, acredita que, nesta questão com os médicos, o Governo joga a sua própria sobrevivência política. “Ou o Governo tem a sensibilidade humana e social para verificar que em grande medida a sua sobrevivência passa pela resolução deste diferendo ou nós vamos ter instabilidade política, porque o Governo não vai sobreviver, é a minha opiniã

:

