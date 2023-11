Quatro pessoas morrem em naufrágio na praia de Santa Cruz

Vítimas são dois homens e duas mulheres. Pela hora do alerta, registava-se na zona uma forte agitação marítima.O momento em que veleiro naufraga ao largo da praia em Santa Cruz Três corpos deram à costa, na praia da Formosa, em Santa Cruz, na manhã desta sexta-feira. O quarto corpo foi encontrado junto aos destroços do veleiro.

Dava murros, pontapés, apertava o pescoço e ameaçava de morte o pai idoso e a mãe doente oncológica.No combate às chamas estiveram 16 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

CMJORNAL: Juíza tem quatro meses para concluir caso EDPAcórdão tem de sair até ao fim de março.

RENASCENCA: Quatro senadores da saúde debatem o estado do Serviço Nacional de Saúde em PortugalQuatro senadores da saúde discutem o estado atual do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em Portugal, o risco de não haver acordo com os médicos e o erro de focar todos os esforços nas urgências.

