Quatro listas vão a votos nas eleições para a Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa

Além da lista A, liderada pelo atual coordenador Rogério Nogueira, e da lista B, com elementos que se apresentam como independentes, há mais duas listas concorrentes ao ato eleitoral, a lista C, apoiada pela CGTP, e a lista D, ligada ao Sindicato dos Trabalhadores do Setor Automóvel (STASA).

Nas últimas eleições para a CT da Autoeuropa, a lista liderada por Rogério Nogueira foi a mais votada, tendo conseguido a eleição de quatro dos onze elementos que integram a CT. Logo a seguir ficou uma lista ligada ao STASA, que também conseguiu a eleição de quatro elementos, a que se seguiu uma outra lista independente, com dois eleitos, e a lista afeta à CGTP, que elegeu apenas um.

A negociação dos aumentos salariais para o próximo ano deverá ser uma das primeiras preocupações da futura CT, dado que o acordo laboral em vigor na Autoeuropa termina no final do ano. A fábrica da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal, que neste momento produz apenas o veículo T-Roc, tem já garantida a produção de um modelo híbrido a partir de 2025.

Parentalidade: “As mães ficam muito preocupadas porque se zangam e gritam. Mas as crianças não precisam de mães que estão sempre calmas”Parentalidade: “As mães ficam muito preocupadas porque se zangam e gritam. Mas as crianças não precisam de mães que estão sempre calmas”

:

RENASCENCA: Trabalhadores da Autoeuropa escolhem representantes na Comissão de Trabalhadores para os próximos três anosAl&233;m da lista A, liderada pelo atual coordenador Rog&233;rio Nogueira, e da lista B, com elementos que se apresentam como independentes, h&225; mais duas listas concorrentes ao ato eleitoral.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Vencedores da Vª Edição dos Prémios do Imobiliário Expresso/SIC Noticias no programa Espaços & CasasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Comissão Política da Frelimo condena 'incidentes pós-eleitorais'A Comissão Política da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) condenou hoje 'incidentes pós-eleitorais' registados durante as marchas de contestação de resultados, considerando que o escrutínio foi um exercício 'democrático interno e transparente'.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Comissão avalia entrada da caixa de previdência de advogados na Segurança SocialGoverno já assinou despacho para criar uma comissão de avaliação da eventual integração da caixa de previdência de advogados e solicitadores a segurança social, adiantou a Ordem dos Advogados.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Entrada da caixa de previdência de advogados na segurança social será avaliada em comissãoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Avança comissão para avaliar entrada da Caixa de Previdência de advogados na Segurança SocialEstá em aberto a possibilidade de ser criado um novo modelo de proteção social para estes profissionais

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »