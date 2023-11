Quatro distritos do continente sob aviso amarelo por causa da chuva

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo para estes quatro distritos vai estar em vigor entre as 9h e as 15h de segunda-feira. O IPMA colocou também os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a 4,5 metros.O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Chuva coloca quatro distritos sob aviso amareloSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Quatro distritos do continente sob aviso amarelo por causa da chuvaAlerta vai estar em vigor entre as 12h00 e as 00h00 desta segunda-feira. Consulte Mais informação ⮕

Vários detidos após funeral da adolescente iraniana Armita GeravandVárias pessoas foram detidas hoje após o funeral da adolescente iraniana Armita Geravand, de 16 anos, que morreu vítima de um alegado ataque de agentes da polícia da moralidade em Teerão, por não usar véu. Consulte Mais informação ⮕

David Neres integra boletim clínico do Benfica e pode parar vários mesesSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Acidente com autocarro e vários carros faz 35 mortos no EgitoH&225; pelo menos 53 feridos, indicam autoridades locais. Consulte Mais informação ⮕

Urgências encerradas: vários hospitais do distrito de Aveiro enfrentam constrangimentosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕