Quatro candidaturas admitidas às eleições dos órgãos sociais do FC Porto

A Mesa da Assembleia Geral do FC Porto admitiu hoje quatro candidaturas às eleições dos órgãos sociais, em 27 de abril, certificando a conformidade de cada uma com os pressupostos estatutários dos vice-campeões nacionais de futebol.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial do clube na Internet, o órgão chefiado por José Lourenço Pinto autenticou as listas encabeçadas pelo atual presidente portista, Pinto da Costa, pelo ex-treinador da equipa de futebol André Villas-Boas, pelo docente e empresário Nuno Lobo e pelo advogado e professor universitário Miguel Brás da Cunha. O sorteio da ordenação de candidaturas ditou que Pinto da Costa vai ficar com a Lista A, André Villas-Boas, estreante nas eleições do FC Porto, com a B, e Nuno Lobo, derrotado no sufrágio de 2020, com a C, tendo a D sido atribuída ao movimento autónomo liderado por Miguel Brás da Cunha, que apenas concorreu ao Conselho Superior há quatro ano

