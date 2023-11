Quase um quarto da população mundial sente-se sozinha

Os jovens adultos foram os que relataram uma maior solidão, superior à dos idosos, num inquérito feito em mais de 142 países

O primeiro estudo global sobre solidão, feito em parceria com a Meta (o gigante tecnológico detentor do Facebook), envolveu inquéritos em mais de 142 países, representativos da sua população. Nem todos vivem estas agruras. Quarenta e nove por cento dos entrevistados relataram estar bem acompanhados, o que se traduz em aproximadamente 2,2 bilhões de pessoas.

Um estudo feito em Portugal com mais de 1200 pessoas entre os 50 e os 101 anos, divulgado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), que também teve como foco a solidão, concluiu que: 20,4% dos solitários são mulheres e 7,3% são homens; as pessoas com menor escolaridade apresentam mais solidão (25,8%); o sentimento de solidão aumenta com a idade (9,9% dos 50-64 anos; 26,8% com 85 anos ou mais); esta é mais frequente nas pessoas viúvas (30,6%) e... headtopics.com

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

